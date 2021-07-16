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Бельгія оголосила загальнонаціональну жалобу за жертвами повеней

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бельгії 20 липня оголосили днем національної жалоби через великої кількості жертв внаслідок сильних повеней. За попередніми даними, загиблими в результаті розгулу стихії числяться 23 людини, ще 20 - пропали безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кроо.

"Вівторок, 20 липня, буде днем національної жалоби", - написав він у своєму Twitter.

Він також зазначив, що"це момент, коли слід згадати про великі людські жертви". "А вітати солідарність і почуття єдності серед населення", - додав прем'єр-міністр.

Також влада Бельгії вирішила обмежити святкові заходи в Національний день 21 липня.

Нагадаємо, 15 липня на Бельгію обрушилися сильні зливи, що викликали повені в ряді міст країни. За попередніми даними, в результаті розгулу стихії загинули 23 людини. Зниклими безвісти вважаються щонайменше 20 осіб.

Відзначити, повені захлеснули Нідерланди та Німеччину. Так, в голландській провінції Лімбург випало від 100 до 200 мм опадів при нормі в 80 мм. Евакуйовано близько 500 домогосподарств.

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