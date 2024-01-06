UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бельгія назвала підтримку України пріоритетом під час головування в ЄС

Фото: Александр де Кроо, прем'єр-мінстр Бельгії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 5 січня, Бельгія офіційно розпочала головування в Європейському союзу. Підтримка України є пріоритетом для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як відзначив де Кроо, пріоритетотм для Бельгії в період головування будуть: 

  • підтримка України; 
  • зміцнення демократії та розвиток економіки; 

Також найближчим завданням він назвав узгодження на саміті Євросоюзу 1 лютого плану фінансової допомоги Києву з 2024 по 2027 рік у розмірі 50 мільярдів євро.

"Європейське населення дивиться на Європейський Союз. Люди дивляться на Євросоюз з ясними очікуваннями, з надією захистити його, з надією зміцнити наш добробут, і з надією підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє тут, у Європі, означає, звичайно ж, і Україну в серці Європи", - відзначив прем'єр. 

Допомога Україні від ЄС

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

За словами фон дер Ляєн, в блоці готується альтернативний план щодо фінансової підтримки України у разі відсутності консенсусу між країнами. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгия