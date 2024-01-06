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Бельгия назвала поддержку Украины приоритетом во время председательства в ЕС

Фото: Александр де Кро, премьер-министр Бельгии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 5 января, Бельгия официально начала председательство в Европейском союзе. Поддержка Украины является приоритетом страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра де Кро во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Как отметил де Кроо, приоритетотм для Бельгии в период председательства будут: 

  • поддержка Украины; 
  • укрепление демократии и развитие экономики; 

Также ближайшей задачей он назвал согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Киеву с 2024 по 2027 год в размере 50 миллиардов евро.

"Европейское население смотрит на Европейский Союз. Люди смотрят на Евросоюз с ясными ожиданиями, с надеждой защитить его, с надеждой укрепить наше благосостояние, и с надеждой подготовить общее будущее. Общее будущее здесь, в Европе, означает, конечно же, и Украину в сердце Европы", - отметил премьер.

Помощь Украине от ЕС

В прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, впрочем во время последнего заседания Венгрия наложила вето. Как рассказывал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ЕС в конце концов одобрит финансирование с Будапештом или без.

По словам фон дер Ляйен, в блоке готовится альтернативный план по финансовой поддержке Украины в случае отсутствия консенсуса между странами.

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Бельгия