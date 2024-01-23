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Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів

Брюссель, Вівторок 23 січня 2024 23:46
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Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів Фото: Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Бельгія надасть Україні понад 600 млн. євро військової допомоги. Це сума відсотків за замороженими російськими активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga News Agency.

"Військова допомога - це сума, яку міністерство оборони Бельгії отримує від відсотків за замороженими російськими активами", - пояснила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Міністр оборони України Рустем Умеров підтвердив надання військової допомоги у 611 млн євро.

"Цього року Бельгія надасть військову допомогу у розмірі 611 млн євро і має довгострокові зобов'язання щодо підтримки модернізації наших сил оборони", - додав міністр.

Допомога Бельгії Україні

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умеров обговорив із бельгійською колегою Людиною Дедондер ситуацію на фронті та перспективи оборонної співпраці.

Також ми писали, що Бельгія відправить до Данії два двомісні літаки F-16 для участі в навчанні українських пілотів.

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