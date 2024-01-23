Бельгия предоставит Украине военную помощь с российских активов

Бельгия предоставит Украине более 600 млн евро военной помощи. Это сумма процентов по замороженным российским активам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga News Agency .

"Военная помощь - это сумма, которую министерство обороны Бельгии получает от процентов по замороженным российским активам", - пояснила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил предоставление военной помощи в 611 млн евро.

"В этом году Бельгия предоставит военную помощь в размере 611 млн евро и имеет долгосрочные обязательства по поддержке модернизации наших сил обороны", - добавил министр.

Помощь Бельгии Украине

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с бельгийской коллегой Людивиной Дедондер ситуацию на фронте и перспективы оборонного сотрудничества.

Также мы писали, что Бельгия отправит в Данию два двухместных самолета F-16 для участия в обучении украинских пилотов.