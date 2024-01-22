Умєров обговорив із головою Міноборони Бельгії ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з його бельгійською колегою Людівін Дедондер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова у Twitter.

"Відбулася продуктивна телефонна розмова з міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер. Обговорили останні події на передовій і перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами", - написав він.

Умеров заявив, що вдячний Бельгії за лідерство в коаліції з нарощування потенціалу ВПС, особливо за участь у програмі підготовки пілотів.

"Високо ціную незмінну підтримку, яку Бельгія надає Україні", - заявив міністр.

Він також зазначив, що Бельгія надасть Україні 611 млн євро військової допомоги цього року і "має довгострокові зобов'язання щодо підтримки модернізації наших оборонних сил".

Бельгія - союзник України

Бельгія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна зокрема надає військову допомогу нашим захисникам.

Нещодавно стало відомо, що Бельгія відправить до Данії два винищувачі F-16, щоби на них навчали українських пілотів.

Також Бельгія першою почала використовувати російські активи для того, щоб допомагати Україні. Для цього було створено спецфонд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.