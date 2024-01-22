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Умєров обговорив із головою Міноборони Бельгії ситуацію на фронті

Понеділок 22 січня 2024 17:00
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Умєров обговорив із головою Міноборони Бельгії ситуацію на фронті Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з його бельгійською колегою Людівін Дедондер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова у Twitter.

"Відбулася продуктивна телефонна розмова з міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер. Обговорили останні події на передовій і перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами", - написав він.

Умеров заявив, що вдячний Бельгії за лідерство в коаліції з нарощування потенціалу ВПС, особливо за участь у програмі підготовки пілотів.

"Високо ціную незмінну підтримку, яку Бельгія надає Україні", - заявив міністр.

Він також зазначив, що Бельгія надасть Україні 611 млн євро військової допомоги цього року і "має довгострокові зобов'язання щодо підтримки модернізації наших оборонних сил".

Бельгія - союзник України

Бельгія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна зокрема надає військову допомогу нашим захисникам.

Нещодавно стало відомо, що Бельгія відправить до Данії два винищувачі F-16, щоби на них навчали українських пілотів.

Також Бельгія першою почала використовувати російські активи для того, щоб допомагати Україні. Для цього було створено спецфонд.

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Війна Росії проти України Рустем Умєров Бельгія
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