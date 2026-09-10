Бельгія надасть Україні боєприпаси проти реактивних "Шахедів"

Зазначається, що під час розмови міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном сторони визначили оборонні пріоритети до кінця 2026 року та обговорили масштабування підтримки України наступного року.

Зокрема, під час розмови сторони обговорили перспективи розширення співпраці у сфері дронів та спільних промислових проектів. Так, Бельгії виконує взяту на себе роль у ремонті та постачанні запасних частин до літаків F-16.

Також Україна розраховує на постачання додаткових боєприпасів для F-16, зокрема для протидії реактивним безпілотникам.

Нагадаємо, що росіяни суттєво змінили підходи до виготовлення та застосування безпілотників під час атак на українські міста. Зокрема, інтенсивність їх використання зросла в рази.