Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов"

Бельгия в этом году планирует передать Украине боеприпасы для самолетов F-16, которые используются для уничтожения "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что во время разговора министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Бельгии Тео Франкеном стороны определили приоритеты обороны до конца 2026 года и обсудили масштабирование поддержки Украины в следующем году.
В частности, во время разговора стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере дронов и совместных промышленных проектов. Так, Бельгия выполняет взятую на себя роль в ремонте и поставке запасных частей в самолеты F-16.
Также Украина рассчитывает на поставку дополнительных боеприпасов для F-16, в частности, для противодействия реактивным беспилотникам.
Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.
Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.
Кроме этого, за последние недели количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц резко возросло.
Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.