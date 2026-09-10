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Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов"

11:41 10.09.2026 Чт
2 мин
Член НАТО передаст боеприпасы для самолетов F-16
aimg Константин Широкун
Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов" Фото: Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Бельгия в этом году планирует передать Украине боеприпасы для самолетов F-16, которые используются для уничтожения "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что во время разговора министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Бельгии Тео Франкеном стороны определили приоритеты обороны до конца 2026 года и обсудили масштабирование поддержки Украины в следующем году.

В частности, во время разговора стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере дронов и совместных промышленных проектов. Так, Бельгия выполняет взятую на себя роль в ремонте и поставке запасных частей в самолеты F-16.

Также Украина рассчитывает на поставку дополнительных боеприпасов для F-16, в частности, для противодействия реактивным беспилотникам.

Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Кроме этого, за последние недели количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц резко возросло.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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