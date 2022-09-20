Бельгія хоче направити в Україну більше зброї, - Куліба

У понеділок він провів зустріч із главою МЗС Бельгії Хаджею Лахбібом. Кулеба поінформував його про Київську угоду щодо безпеки.

"Ми також домовилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України", - заявив він.

Нагадаємо, що Бельгія виділяла 8 млн. євро на невійськові потреби Збройних сил України.

Також Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні.

Раніше дев'ять країн ЄС припинили оформляти туристичні візи для росіян. Серед них є Бельгія.

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