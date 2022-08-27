ua ru
Сб, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бельгия закупит до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине, - Brussels Time

Новина українською →
Бельгия, Суббота 27 августа 2022 18:21
Бельгия закупит до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине, - Brussels Time Фото: Бельгия закупит до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бельгия решила нарастить свой военный потенциал закупив новые вертолеты. Это происходит из-за российского вторжения в Украину и требования НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Time.

"Мы приобретем 15 легких вертолетов достаточно быстро. Этот тип вертолетов по сути предназначен для наземной поддержки наших операций, медицинской эвакуации и поддержки операций сил специального назначения", - заявил генерал-лейтенант Фредерик Гетинк.

Бельгия планирует приобрести менее дорогие вертолеты, которые оборудованы для поисковых операций. Также планируется сохранить армейские NH90, оснащены высокими технологиями и большим количеством радаров для морской поддержки. Также планируется закупка тяжелых транспортных вертолетов для развертывания спецподразделений.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что приоритетом будет закупка европейского оборудования для создания заказа бельгийским компаниям. Однако не исключается закупка техники в США.

Напомним, что Бельгия выделила 8 млн евро на невоенные потребности Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Война в Украине
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать