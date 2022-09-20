Бельгия хочет направить в Украину больше оружия, - Кулеба

В понедельник он провел встречу с главой МИД Бельгии Хаджей Лахбибом. Кулеба проинформировал его о Киевском соглашении по безопасности.

"Мы также договорились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины", - заявил он.

Напомним, что Бельгия выделяла 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины.

Также, Бельгия планировала закупить до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине.

Ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Среди них есть и Бельгия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .