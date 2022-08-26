Бельгия выделила 8 млн евро для ВСУ: на что пойдут средства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Отмечается, что такое решение принял Федеральный совет министров по просьбе министра иностранных дел Аджи Лахбиба.

Средства предоставят на поддержку украинских военных через НАТО. Страна сделает добровольный взнос в так называемый трастовый фонд НАТО "Комплексный пакет помощи", который оказывает невоенную поддержку Украине.

Средства направят на такие нужды:

оборудование для оказания первой помощи (включая аптечки) для ВСУ,

зимняя одежда или - если потребности будут удовлетворены тем временем - другие материалы, такие как очки ночного видения или фармацевтические препараты.

Отмечается, что в государственных тендерах смогут участвовать бельгийские компании.

"Эта зима, вероятно, станет потенциально решающей фазой конфликта. Поэтому очень важно, чтобы украинские Вооруженные силы получили необходимое оборудование, чтобы иметь возможность продолжать противостоять российской агрессии", - сказал министр иностранных дел.