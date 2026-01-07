Бельгія готова надати авіацію і флот для миру в Україні

Європейські партнери продовжують формувати архітектуру безпеки для України після завершення війни, обговорюючи конкретні військові та політичні механізми підтримки в рамках міжнародної коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера у соцмережі X.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.
За його словами, відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі.
"Сьогоднішнє засідання "коаліції охочих" у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - підкреслив він.
Глава бельгійського уряду уточнив, що участь країни буде зосереджена на тих напрямках, де Бельгія має необхідні можливості.
"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив де Вевер.
Окремо прем'єр акцентував на важливості американського лідерства. За його словами, зусилля міжнародної коаліції спиратимуться на надійну підтримку Сполучених Штатів.
Де Вевер також вказав, що майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом США, що має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.
Нагадуємо, що Німеччина висловила готовність долучитися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, однак без зобов'язань щодо направлення своїх військових на українську територію.
За підсумками зустрічі так званої "коаліції охочих" канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що позиція Берліна відрізняється від підходу Лондона і Парижа: участь розглядають у рамках підтримки та міжнародних механізмів безпеки, але вона не передбачає автоматичного розгортання німецьких військ.
Зазначимо, що на переговорах у Парижі представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.