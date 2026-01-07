Бельгія готова надати авіацію і флот для миру в Україні

Позиція Бельгії

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.

За його словами, відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі.

"Сьогоднішнє засідання "коаліції охочих" у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - підкреслив він.

Військовий внесок і навчання

Глава бельгійського уряду уточнив, що участь країни буде зосереджена на тих напрямках, де Бельгія має необхідні можливості.

"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив де Вевер.

Роль США в забезпеченні безпеки

Окремо прем'єр акцентував на важливості американського лідерства. За його словами, зусилля міжнародної коаліції спиратимуться на надійну підтримку Сполучених Штатів.

Де Вевер також вказав, що майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом США, що має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.