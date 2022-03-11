В Бельгии выступили против вступления Украины в ЕС по упрощенной процедуре

"Процесс членства в ЕС требует многих реформ, и логично, что они будут идти шаг за шагом, иначе мы будем иметь страны-члены ЕС, которые к этому не готовы", - сказал де Кро

По его словам, ЕС должен последовательно продолжать работать с Украиной.

"Но, с другой стороны, было бы большой ошибкой закрывать двери таким странам как Украина, которые чувствуют угрозу. Мы должны последовательно продолжать с ними работать. Мы могли бы приглашать их на саммиты, не предоставляя при этом права принимать решения... Комиссия творчески работает в этом плане. Но чтобы стать членом, вы должны уважать процесс", - добавил де Кро.

Отметим, премьер-министр Словении Янеза Янши заявил, что сегодня перспектива вступления Украины в Европейский союз не выглядит определенной, поскольку сам Евросоюз недостаточно изменился, чтобы принять ее.

Добавим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

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