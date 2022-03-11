У Бельгії виступили проти вступу України в ЄС за спрощеною процедурою

"Процес членства в ЄС потребує багатьох реформ, і логічно, що вони будуть йти крок за кроком, інакше ми матимемо країни-члени ЄС, які до цього неготові", - сказав де Кро

За його словами, ЄС має послідовно продовжувати працювати з Україною.

"Але, з іншого боку, було б великою помилкою зачиняти двері таким країнам як Україна, які відчувають загрозу. Ми маємо послідовно продовжувати з ними працювати. Ми могли б запрошувати їх на саміти, не надаючи при цьому права приймати рішення... Комісія творчо працює у цьому плані. Але щоб стати членом, ви маєте поважати процес", - додав де Кро.

Зазначимо, прем'єр-міністр Словенії Янеза Янші заявив, що сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною, оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.

Додамо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

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