Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Отвечая незадолго до начала европейского саммита на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Эммануэль Макрон заявил, что он не может выступать за такое решение.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", - сказал президент Франции.