Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС
Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях войны с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Отвечая незадолго до начала европейского саммита на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Эммануэль Макрон заявил, что он не может выступать за такое решение.
"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", - сказал президент Франции.
Ранее Владимир Зеленский высказался о странах, которые не поддерживают членство Украины в ЕС.
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