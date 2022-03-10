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Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

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Четверг 10 марта 2022 18:50
Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Отвечая незадолго до начала европейского саммита на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Эммануэль Макрон заявил, что он не может выступать за такое решение.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", - сказал президент Франции.

Ранее Владимир Зеленский высказался о странах, которые не поддерживают членство Украины в ЕС.

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