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У Бельгії зросла кількість жертв повені. Триває евакуація

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Бельгія, П'ятниця 16 липня 2021 05:23
У Бельгії зросла кількість жертв повені. Триває евакуація Фото: у Бельгії 11 людей загинули унаслідок повені (twitter.com/MrJamesCosgrove)
Автор: Артур Родивилов

У Бельгії 11 людей загинули унаслідок повені. Евакуація оголошена у всіх муніципалітетах провінції Лімбург, евакуюють жителів, що живуть поблизу річки Маас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Libre.

Причиною повені стали зливи, які призвели до підвищення води відразу в декількох річках.

Крім того, повені захлеснули Нідерланди та Німеччину. Так, в голландській провінції Лімбург випало від 100 до 200 мм опадів при нормі в 80 мм. Евакуйовано близько 500 домогосподарств.

Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини звалився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней

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