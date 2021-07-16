У Бельгії зросла кількість жертв повені. Триває евакуація
У Бельгії 11 людей загинули унаслідок повені. Евакуація оголошена у всіх муніципалітетах провінції Лімбург, евакуюють жителів, що живуть поблизу річки Маас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Libre.
Причиною повені стали зливи, які призвели до підвищення води відразу в декількох річках.
Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium is astonishing.— James Cosgrove
This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2
Крім того, повені захлеснули Нідерланди та Німеччину. Так, в голландській провінції Лімбург випало від 100 до 200 мм опадів при нормі в 80 мм. Евакуйовано близько 500 домогосподарств.
Нагадаємо, на західну і центральну частину Німеччини звалився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней