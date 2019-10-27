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У Бельгії уряд вперше очолить жінка

Новини » Політика    27.10.2019 - 11:26
У Бельгії уряд вперше очолить жінка
Фото: Софі Вілмс (flickr.com/osce_smmu)

Софі Вілмс очолить тимчасовий уряд Бельгії

Уряд Бельгії вперше в історії країни очолить жінка, політик ліберальних поглядів Софі Вілмс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Софі Вілмс у листопаді очолить тимчасовий уряд Бельгії після того, як прем'єр-міністр Шарль Мішель покине посаду в зв'язку з обранням президентом Ради Європи. Мішель вступить на посаду очільника Ради Європи 1 грудня.

Раніше Вілмс очолювала міністерство бюджету в тимчасовому уряді Мішеля. Тепер вона очолюватиме тимчасовий уряд країни, доки бельгійський парламент не утворить постійний Кабінет міністрів, переговори щодо якого ведуться ще з травня.

Нагадаємо, 18 жовтня вперше в історії дві жінки одночасно вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції. Очікувалося, що перебування астронавтів за бортом МКС триватиме близько 6,5 годин.

Також РБК-Україна писало, що в Румунії представили остаточний склад нового уряду. Повідомлялося, що кандидат у прем'єр-міністри Людовик Орбан представив новий склад уряду, який буде запропонований парламенту для затвердження. В уряді Орбана, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра.

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