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В Бельгии карантин будет действовать до вакцинации населения

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в стране меры для сдерживания второй волны коронавируса продлятся до введения вакцины. Это делается для того, чтобы обеспечить нормализацию ситуации в больницах.

Об этом сообщает Euractiv.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией намного строже, чем летом. Если мы хотим увидеть эффект, мы должны четко дать понять, что это будет долгосрочная работа", - заявил Кроо.

Спикер бельгийского правительства Стивен Ван Гухт заявил, что первые результаты испытаний вакцины, возможно, будут объявлены уже в ноябре-декабре.

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"Бельгия может начать надеяться на первые крупные кампании вакцинации где-то весной следующего года - вероятно, с марта по июнь", - сказал ван Гухт.

Также Гухт добавил, что сейчас Брюссель ведет переговоры с Европейской комиссией относительно поставок вакцин, когда они станут доступными.

Напомним, Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Европейском союзе.

Также РБК-Украина писало, что 8 октября в столице Бельгии закрыли кафе и бары. Карантин в Брюсселе усилили после роста заболеваемости в течение двух недель.

Кроме того, с 26 октября в Брюсселе действует комендантский час. При этом власть вернула обязательное ношение масок в общественных местах.

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