У Бельгії карантин діятиме до вакцинації населення

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що в країні заходи для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до запровадження вакцини. Це робиться для того, щоб забезпечити нормалізацію ситуації в лікарнях.

Про це повідомляє Euractiv.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо побачити ефект, ми повинні чітко дати зрозуміти, що це буде довготривала робота", - заявив Кроо.

Речник бельгійського уряду Стівен Ван Гухт заявив, що перші результати випробувань вакцини можливо будуть оголошені вже у листопаді-грудні.

"Бельгія може сподіватися розпочати перші великі кампанії вакцинації десь навесні наступного року - ймовірно, з березня по червень", - сказав ван Гухт.

Також Гухт додав, що наразі Брюссель веде переговори з Європейською комісією щодо поставок вакцин, коли вони стануть доступними.

Нагадаємо, Бельгія стала країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Європейському союзі.

Також РБК Україна писало, що 8 жовтня у столиці Бельгії закрили кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

Крім того, з 26 жовтня у Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.