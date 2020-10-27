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Бельгия стала страной с самым высоким риском заболевания COVID-19 в ЕС

Брюссель, Вторник 27 октября 2020 17:23
Бельгия стала страной с самым высоким риском заболевания COVID-19 в ЕС
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бельгия является страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Европейском союзе. В стране зафиксировали более 1390 случаев заражения на 100 тысяч населения за последние две недели.

Об этом сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По данным организации, на втором месте оказалась Чехия. За 14 дней в стране показатель инфицированных составил 1380 случаев на 100 тысяч населения. На третьем - Люксембург с 760 случаями. Пятерку стран замыкают Словения (732) и Нидерланды (694).

При этом в ECDC отметили, что Чехия является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса - 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия занимает здесь второе место с 5,8 случая.

Крупные города страны - Брюссель, Антверпен и Льеж - закономерно являются основными очагами пандемии в Бельгии.

Напомним, 8 октября в столице Бельгии закрыли кафе и бары. Карантин в Брюсселе усилили после роста заболеваемости в течение двух недель.

Кроме того, с 26 октября в Брюсселе действует комендантский час. При этом власти вернули обязательное ношение масок в общественных местах.

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