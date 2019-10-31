В Бельгии в фуре-холодильнике обнаружили 12 нелегалов

Полиция Бельгии обнаружила 12 нелегальных мигрантов в фуре-рефрижераторе с овощами, припаркованной на автостоянке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.

Правоохранителей вызвал водитель фуры, который заподозрил, что в его машине прячутся люди.

В грузовике находились 12 взрослых мужчин сирийского и суданского происхождения. Полицейские доставили их в отделение по делам иностранцев.

Напомним, 27 октября во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из них - дети. Таможенная служба обнаружила нелегалов при досмотре в порту Кале, когда фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию. В связи с инцидентом французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.

Ранее в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере было -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Впоследствии стало известно, что большинство из 39 погибших, найденных в грузовике в Великобритании, были гражданами Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

Водителю грузовика, в котором нашли 39 погибших человек, сообщили о подозрении в непредумышленном убийстве. Всего полиция задержала пять подозреваемых в причастности к гибели 39 нелегалов.