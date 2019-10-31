У Бельгії в фурі-холодильнику виявили 12 нелегалів

Поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів у фурі-рефрижераторі з овочами, припаркованій на автостоянці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.

Правоохоронців викликав водій фури, який запідозрив, що в його машині ховаються люди.

У вантажівці перебували 12 дорослих чоловіків сирійського і суданського походження. Поліцейські доставили їх у відділення у справах іноземців.

Нагадаємо, 27 жовтня у Франції у вантажівці з холодильною камерою знайшли вісім обморожених мігрантів, четверо з них - діти. Митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале, коли фура занурювалася на пором, який прямував у Великобританії. У зв'язку з інцидентом французька поліція заарештувала двох водіїв з Румунії.

Раніше в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

Згодом стало відомо, що більшість з 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великій Британії, були громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.

Водієві вантажівки, в якому знайшли 39 загиблих осіб, повідомили про підозру у ненавмисному вбивстві. Загалом поліція затримала п'ятьох підозрюваних в причетності до загибелі 39 нелегалів.