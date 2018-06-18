Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Бельгии 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 00:12
Фото: полиция Бельгии (twitter.com/TalezMty)
Фото: полиция Бельгии (twitter.com/TalezMty)

Авария произошла по вине водителя автомобиля

В Бельгии 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем. Об этом сообщает RTBF.

Как сообщается, авария произошло по вине находившейся за рулем автомобиля женщины, которая совершила разворот перед приближавшимися гонщиками.

Так, лидер гонки, который ехал к финишу со скоростью 70-80 километров в час, налетел на разворачивавшийся автомобиль, что повлекло падение преследовавших его спортсменов.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский поезд врезался в заднюю часть товарного поезда в городе Эрмаль-Су-Юи, в результате чего 3 человека погибли, 40 пострадали.

Так, два поезда находились на одной трассе. Пассажирский поезд врезался в заднюю часть товарного поезда

Местные аварийные службы и подкрепление из ближайшего города Льеж прибыли на место аварии.

В Бангладеш более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком В ДТП под Харьковом погибла велосипедистка, двоих подростков госпитализировали
Теги публикации: ДТП, авария, Бельгия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь