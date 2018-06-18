Авария произошла по вине водителя автомобиля
В Бельгии 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем. Об этом сообщает RTBF.
Как сообщается, авария произошло по вине находившейся за рулем автомобиля женщины, которая совершила разворот перед приближавшимися гонщиками.
Так, лидер гонки, который ехал к финишу со скоростью 70-80 километров в час, налетел на разворачивавшийся автомобиль, что повлекло падение преследовавших его спортсменов.
Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский поезд врезался в заднюю часть товарного поезда в городе Эрмаль-Су-Юи, в результате чего 3 человека погибли, 40 пострадали.
Так, два поезда находились на одной трассе. Пассажирский поезд врезался в заднюю часть товарного поезда
Местные аварийные службы и подкрепление из ближайшего города Льеж прибыли на место аварии.