Авария произошла по вине водителя автомобиля

В Бельгии 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем. Об этом сообщает RTBF.

Как сообщается, авария произошло по вине находившейся за рулем автомобиля женщины, которая совершила разворот перед приближавшимися гонщиками.

Так, лидер гонки, который ехал к финишу со скоростью 70-80 километров в час, налетел на разворачивавшийся автомобиль, что повлекло падение преследовавших его спортсменов.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский поезд врезался в заднюю часть товарного поезда в городе Эрмаль-Су-Юи, в результате чего 3 человека погибли, 40 пострадали.

Так, два поезда находились на одной трассе. Пассажирский поезд врезался в заднюю часть товарного поезда

Местные аварийные службы и подкрепление из ближайшего города Льеж прибыли на место аварии.