Аварія сталася з вини водія автомобіля

У Бельгії 20 велогонщиків постраждали при зіткненні з автомобілем. Про це повідомляє RTBF.

Як повідомляється, аварія сталася з вини водія, яка здійснила розворот перед гонщиками, які проїжджали.

Так, лідер гонки, який їхав до фінішу зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину, налетів на автомобіль, що спричинило падіння інших спортсменів, які їхали позаду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський поїзд врізався в задню частину товарного поїзда в місті Ермаль-Су-Юі, в результаті чого 3 людини загинули, 40 постраждали.

Так, два поїзди перебували на одній трасі. Пасажирський поїзд врізався в задню частину товарного поїзда

Місцеві аварійні служби і підкріплення з найближчого міста Льєж прибули на місце аварії.