Беленюк програв півфінал греко-римської боротьби на Олімпійських іграх

Українець Жан Беленюк зазнав прикрої поразки від іранського борця Алірези Мохмадіпіані в 1/2 фіналу олімпійського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/2 фіналу
Мохмадіпіані – Беленюк – 3*:3
Суперники розпочали сутичку в невисокому темпі. Поступово ініціативою заволодів Беленюк. Український борець спершу збив рівновагу іранця, а потім заробив два очки з партеру.
Мохпадіані перейшов у наступ на старті другої трихвилинки. Спершу він розмочив рахунок одним очком. А потім повторив успіх Беленюка з прийомом на 2 бали. Завдяки перевазі останньої дії іранський борець вийшов уперед.
У фінальні секунди українець намагався бути активним. Він кілька разів був близьким до того, щоб знову вийти вперед, але так і не зумів набрати додаткові бали. Тепер Беленюк позмагається за бронзову медаль Ігор-2024.
Раніше українець Насібов пробився у фінал у ваговій категорії до 67 кг. У півфінальній сутичці він здолав азербайджанця Джафарова. Суперником українського борця у фіналі стане Саїд Есмаїлі Лейвесі з Ірану.
До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.