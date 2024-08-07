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Беленюк програв півфінал греко-римської боротьби на Олімпійських іграх

Фото: Жан Беленюк не зміг захистити олімпійське "золото" Токіо (facebook.com/zhanbeleniuk)
Автор: Антон Федорців

Українець Жан Беленюк зазнав прикрої поразки від іранського борця Алірези Мохмадіпіані в 1/2 фіналу олімпійського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/2 фіналу

Мохмадіпіані – Беленюк – 3*:3

 

Суперники розпочали сутичку в невисокому темпі. Поступово ініціативою заволодів Беленюк. Український борець спершу збив рівновагу іранця, а потім заробив два очки з партеру.

Мохпадіані перейшов у наступ на старті другої трихвилинки. Спершу він розмочив рахунок одним очком. А потім повторив успіх Беленюка з прийомом на 2 бали. Завдяки перевазі останньої дії іранський борець вийшов уперед.

У фінальні секунди українець намагався бути активним. Він кілька разів був близьким до того, щоб знову вийти вперед, але так і не зумів набрати додаткові бали. Тепер Беленюк позмагається за бронзову медаль Ігор-2024.

Раніше українець Насібов пробився у фінал у ваговій категорії до 67 кг. У півфінальній сутичці він здолав азербайджанця Джафарова. Суперником українського борця у фіналі стане Саїд Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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Жан БеленюкОлімпіада 2024