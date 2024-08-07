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Беленюк проиграл полуфинал греко-римской борьбы на Олимпийских играх

Фото: Жан Беленюк не смог защитить олимпийское "золото" Токио (facebook.com/zhanbeleniuk)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Жан Беленюк потерпел досадное поражение от иранского борца Алирезы Мохмадипиани в 1/2 финала олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 87 кг, 1/2 финала

Мохмадипиани – Беленюк – 3*:3

 

Соперники начали схватку в невысоком темпе. Постепенно инициативой завладел Беленюк. Украинский борец сначала сбил равновесие иранца, а затем заработал два очка из партера.

Мохпадиани перешел в наступление на старте второй трехминутки. Сначала он размочил счет одним очком. А затем повторил успех Беленюка с приемом в 2 балла. Благодаря преимуществу последнего действия иранский борец вышел вперед.

В финальные секунды украинец пытался быть активным. Он несколько раз был близок к тому, чтобы снова выйти вперед, но так и не сумел набрать дополнительные баллы. Теперь Беленюк поборется за бронзовую медаль Игр-2024.

Ранее украинец Насибов пробился в финал в весовой категории до 67 кг. В полуфинальной схватке он одолел азербайджанца Джафарова. Соперником украинского борца в финале станет Саид Эсмаили Лейвеси из Ирана.

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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Жан БеленюкОлимпиада 2024