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Беленюк признан лучшим спортсменом сентября в Украине

Новости » Спорт    02.10.2019 - 13:53
Беленюк признан лучшим спортсменом сентября в Украине
Фото: Жан Беленюк (noc-ukr.org)

Он кроме золотой медали чемпионата мира по борьбе, завоевал олимпийскую лицензию

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины признал чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюк лучшим спортсменом сентября в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение организации.

На чемпионате мира, который состоялся в Нур-Султане (Республика Казахстан), спортсмен уверенно вернул себе звание сильнейшего борца мира. В весовой категории 87 кг Жан Беленюк кроме медали высшей пробы, завоевал олимпийскую лицензию на Токио-2020.

Его наставника, старшего тренера сборной Украины по греко-римской борьбе Владимира Шацких назван лучшим тренером месяца.

Отмечается, что для серебряного призера Олимпийских игр-2016 это уже третье в этом году золото на международной арене. На счету Беленюк золотые медали чемпионата Европы (Бухарест, Румыния) и II Европейских игр (Минск, Республика Беларусь).

Кроме того, борец в третий раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Он был отмечен в апреле 2014 и сентябре-2015.

Напомним, в 2016 роду Всемирный союз борьбы (United World Wrestling) назвал украинца Жана Беленюка лучшим борцом в греко-римском стиле.

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