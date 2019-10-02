Беленюк визнаний найкращим спортсменом вересня в Україні

Фото: Жан Беленюк (noc-ukr.org)

Він крім золотої медалі чемпіонату світу з боротьби, завоював олімпійську ліцензію

Національний олімпійський комітет (НОК) України визнав чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка найкращим спортсменом вересня в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення організації.

На чемпіонаті світу, який відбувся в Нур-Султані (Республіка Казахстан), спортсмен впевнено повернув собі звання найсильнішого борця світу. У ваговій категорії 87 кг Жан Беленюк окрім медалі найвищого ґатунку, виборов олімпійську ліцензію на Токіо-2020.

Його наставника, старшого тренера збірної України з греко-римської боротьби Володимира Шацьких названо найкращим тренером місяця.

Зазначається, що для срібного призера Олімпійських ігор-2016 це вже третє цьогорічне золото на міжнародній арені. На рахунку Беленюка золоті медалі чемпіонату Європи (Бухарест, Румунія) та ІІ Європейських ігор (Мінськ, Республіка Білорусь).

Крім того, борець втретє отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Він був відзначений у квітні-2014 та вересні-2015.

Нагадаємо, у 2016 році Всесвітній союз боротьби (United World Wrestling) назвав українця Жана Беленюк кращим борцем у греко-римському стилі.