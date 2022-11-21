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Беленюк попросив виключити його зі складу НОК

Фото: Жан Беленюк, нардеп та олімпійський чемпіон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк написав офіційну заяву з проханням виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"У "такому" НОК не можу собі дозволити затриматися надовго", - написав Беленюк.

Фото: заява Беленюка (facebook.com/zhanbeleniuk)

Зазначимо, що 17 листопада новим президентом НОК обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, а до складу комітету було зокрема обрано колишніх членів "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

На тлі цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід із НОК через незгоду з новим складом комітету.

Шуфрич і Суркіс також ухвалили відповідне рішення.

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НОКЖан Беленюк