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Беленюк попросил исключить его из состава НОК

Фото: Жан Беленюк, нардеп и олимпийский чемпион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк написал официальное заявление с просьбой исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В "таком" НОК не могу себе позволить задержаться надолго", - написал Беленюк.

Фото: заявление Беленюка (facebook.com/zhanbeleniuk)

Отметим, что 17 ноября новым президентом НОК выбрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, а в состав комитета были в частности избраны бывшие члены "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

На фоне этого Андрей Шевченко объявил о своем выходе из НОК из-за несогласия с новым составом комитета.

Шуфрич и Суркис также приняли соответствующее решение.

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НОКЖан Беленюк