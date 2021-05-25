"Белавиа" заявила о сокращении штата из-за запретов на авиаперелеты

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сокращает численность штата. Такое решение было принято после того, как европейские страны начали запрещать авиасообщение с Беларусью.

В компании отметили, что вынуждены отменять десятки рейсов в пик сезона.

"Ситуацию осложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в сложившихся обстоятельствах сокращение расходов и оптимизация численности персонала - "неприятные, хотя и закономерные шаги".