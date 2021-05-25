UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Белавиа" заявила о сокращении штата из-за запретов на авиаперелеты

Автор: РБК-Украина

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сокращает численность штата. Такое решение было принято после того, как европейские страны начали запрещать авиасообщение с Беларусью.

Об этом сообщает "Еврорадио".

В компании отметили, что вынуждены отменять десятки рейсов в пик сезона.

"Ситуацию осложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в сложившихся обстоятельствах сокращение расходов и оптимизация численности персонала - "неприятные, хотя и закономерные шаги".

Напомним, вчера правительство Британии запретило своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. При этом британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Кроме того, Министерство транспорта Великобритании запретило белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны без специального разрешения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьБелавиа