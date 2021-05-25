"Белавіа" заявила про скорочення штату через заборони на авіаперельоти

Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скорочує чисельність штату. Таке рішення було прийнято після того, як європейські країни почали забороняти авіасполучення з Білоруссю.

У компанії відзначили, що змушені скасовувати десятки рейсів в пік сезону.

"Ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім недавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році. Хотілося б відзначити, що в розпал епідемії COVID-19 скорочень персоналу не проводилося. Разом з тим зниження витрат було досягнуто за рахунок зниження надбавок і скорочення графіків робіт", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в сформованих обставинах скорочення витрат і оптимізація чисельності персоналу - "неприємні, хоча і закономірні кроки".