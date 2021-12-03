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"Белавиа" сокращает парк самолетов из-за санкций

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Пятница 03 декабря 2021 15:36
"Белавиа" сокращает парк самолетов из-за санкций Фото: "Белавиа" сокращает парк самолетов из-за санкций (wikimedia by Anna Zvereva)
Автор: Валерия Полищук

Белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила, что вынужденно сократила парк воздушных судов. В частности, из-за введения санкций против компании и ограничений на авиаперелеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Белавиа".

"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов", - говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании заявили, что к летнему сезону планируют пополнить парк самолетов за счет приобретения судов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

Напомним, вчера ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попала авиакомпания "Белавиа".

Кроме того, в мае из-за принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, ряд европейских стран отменили полеты над Беларусью.

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Белавиа Санкции Беларусь
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