"Бєлавіа" скорочує парк літаків через санкції

Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" оголосила, що вимушено скоротила парк повітряних суден. Зокрема, через введення санкцій проти компанії і обмежень на авіаперельоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Бєлавіа" .

"У зв'язку з введенням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На цей момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків", - йдеться в повідомленні.

При цьому в авіакомпанії заявили, що до літнього сезону планують поповнити парк літаків коштом придбання суден у власність, а також укладення договорів лізингу з компаніями, які не є резидентами ЄС.