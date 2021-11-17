"Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций Евросоюза, - МИД Литвы

"Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов (миграционного кризиса - ред.)", - цитирует издание Ландсбергиса.

По его словам, речь идет об исключении из нового пакета санкций авиакомпании "Белавиа". Министр подчеркнул, что именно белорусский авиаперевозчик несет ответственность за доставку мигрантов в Беларусь.

Ландсбергис добавил, что есть информация о возможности исключения из пакета санкций сирийской авиакомпании. Ее название министр не уточнил.

В то же время глава МИД добавил, что при согласовании нового пакета санкций страны ЕС имеют право вето и достаточного возражения одного государства, чтобы такие попытке пресечь.

Он также заявил, что не имеет точной информации о том, какая страна сделала такое предложение. При этом министр допустил, что это могла быть Германия.