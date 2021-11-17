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"Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций Евросоюза, - МИД Литвы

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Вильнюс, Среда 17 ноября 2021 22:26
"Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций Евросоюза, - МИД Литвы Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (ltwitter.com/terischultz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций ЕС. Пока точно неизвестно, какая страна сделала такое предложение, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил, что этом может быть Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов (миграционного кризиса - ред.)", - цитирует издание Ландсбергиса.

По его словам, речь идет об исключении из нового пакета санкций авиакомпании "Белавиа". Министр подчеркнул, что именно белорусский авиаперевозчик несет ответственность за доставку мигрантов в Беларусь.

Ландсбергис добавил, что есть информация о возможности исключения из пакета санкций сирийской авиакомпании. Ее название министр не уточнил.

В то же время глава МИД добавил, что при согласовании нового пакета санкций страны ЕС имеют право вето и достаточного возражения одного государства, чтобы такие попытке пресечь.

Он также заявил, что не имеет точной информации о том, какая страна сделала такое предложение. При этом министр допустил, что это могла быть Германия.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о полном согласовании пятого пакета санкций против Беларуси, который вступит в силу в ближайшие дни.

Отметим, в "черные списки" ЕС могут попасть до 40 человек и организаций Беларуси.

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