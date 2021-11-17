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"Бєлавіа" намагаються виключити з нового пакету санкцій Євросоюзу, - МЗС Литви

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Вільнюс, Середа 17 листопада 2021 22:26
"Бєлавіа" намагаються виключити з нового пакету санкцій Євросоюзу, - МЗС Литви Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (ltwitter.com/terischultz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруську державну авіакомпанію "Бєлавіа" намагаються виключити з нового пакету санкцій ЄС. Поки точно невідомо, яка країна зробила таку пропозицію, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс допустив, що це може бути Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Схоже, є дуже тривожна новина про те, що зі списку санкцій намагаються прибрати мало не один з найважливіших елементів (міграційної кризи - ред.)", - цитує видання Ландсбергіса.

За його словами, мова йде про виключення з нового пакету санкцій авіакомпанії "Бєлавіа". Міністр підкреслив, що саме Білоруський авіаперевізник несе відповідальність за доставлення мігрантів до Білорусі.

Ландсбергіс додав, що є інформація про можливість виключення з пакета санкцій сирійської авіакомпанії. Її назву міністр не уточнив.

В той самий час глава МЗС додав, що при узгодженні нового пакету санкцій країни ЄС мають право вето і достатнього заперечення однієї держави, щоб такі спроби припинити.

Він також заявив, що не має точної інформації про те, яка країна зробила таку пропозицію. При цьому міністр допустив, що це могла бути Німеччина.

Нагадаємо, напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про повне узгодження п'ятого пакета санкцій проти Білорусі, який набуде чинності найближчими днями.

Відзначити, у "чорні списки" ЄС можуть потрапити до 40 осіб і організацій Білорусі.

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