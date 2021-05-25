Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в Украину до 31 августа. Запрет начнет действовать с вечера 25 мая. Полеты прекращаются в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Отмечается, что в связи с решением властей Украины прекратить авиасообщение с Беларусью отменяются полеты в и из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года.

Кроме того, отменяются ночные рейсы из Минска в Киев (B2 847) и Одессу (B2 833), которые должны были вылететь 25 мая в 22:40 и 23:40 соответственно.

В авиакомпании сообщили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. "Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - добавили в "Белавиа".