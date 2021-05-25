Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси в Україну до 31 Серпня. Заборона почне діяти з вечора 25 травня. Польоти припиняються до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Відзначається, що у зв'язку з рішенням влади України припинити авіасполучення з Білоруссю скасовуються польоти в і з Києва, Львова, Одеси та Харкова з 26 травня по 31 Серпня 2021 року.

Крім того, скасовуються нічні рейси з Мінська до Києва (B2 847) і Одеси (B2 833), які повинні були вилетіти 25 травня о 22:40 і 23:40 відповідно.

В авіакомпанії повідомили, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту. "Для цього необхідно звернутися за місцем покупки авіаквитків", - додали в"Белавіа".