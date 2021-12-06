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"Белавиа" отключили от международных систем взаиморасчетов для авиаперевозок

Автор: Ольга Белей

Белорусскую авиакомпанию "Белавиа" отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых авиаперевозок. В авиакомпании ситуацию пока не комментируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.io.

"Мы подтверждаем, что авиакомпания "Белавиа" была отстранена от участия в программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и системы расчетов по грузовым счетам (CASS)", - сообщили изданию в Международной ассоциации воздушного транспорта.

В самой авиакомпании "Белавиа" ситуацию пока не комментируют. Вероятно, такое решение было принято в связи с заявленными на прошлой неделе европейскими ограничениями.

Система BSP

Стоит отметить, что система взаиморасчетов BSP была придумана Международной ассоциацией воздушного транспорта специально для покупки и продажи пассажирских авиабилетов перевозчика через посредника - агрегатор билетов, турагента или другого перевозчика, если поездка запланирована с пересадками.

Данная система работает с более 370 авиакомпаниями в 180 странах мира. Именно благодаря ей проходит около 70% непрямых продаж билетов.

Система CASS

А свою очередь система расчета CASS была разработана для грузовых перевозок, ее создали специально для взаимодействия авиакомпаний, экспедиторов, логистических компаний и фирм, предоставляющих наземный сервис.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада также ввели ограничения против страны из-за пренебрежения международным правом со стороны режима Александра Лукашенко.

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