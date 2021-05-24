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"Белавиа" на месяц приостановила полеты в Литву

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Минск, Понедельник 24 мая 2021 20:55
"Белавиа" на месяц приостановила полеты в Литву Фото: "Белавия" приостанавливает полеты в Литву (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусская авиакомпания "Белавива" приостанавливает на месяц выполнение полетов в Литву и обратно. Запрет начнет действовать с 03:00 25 мая и продлится до 26 июня 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.

Отмечается, что приостановка полетов в Вильнюс и обратно связана с решением правительства Литвы о запрете приема самолетов из Беларуси.

"Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам", - отметили в белорусской авиакомпании.

Там сообщили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. "Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - добавили в "Белавиа".

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Самолет посадили якобы из-за бомбы на борту, о которой стало известно именно от белорусских диспетчеров. После посадки самолета белорусские силовики задержали оппозиционера основателя Telegram-канала NEXT Романа Протасевича, находившийся на борту.

Как писало РБК-Украина, после этого Литва закрыла свое небо для всех рейсов, пролетающих над Беларусью.

Запретить полеты над Беларусью решила и Британия. Британским аэропортам также запретили принимать белорусские самолеты.

Кроме того, вопрос прекращения авиасообщения с Беларусью завтра, 25 мая, будет рассматривать украинский Кабмин.

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