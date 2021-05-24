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"Бєлавіа" на місяць призупинила польоти до Литви

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 20:55
"Бєлавіа" на місяць призупинила польоти до Литви Фото: "Бєлавія" призупиняє польоти в Литву (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білоруська авіакомпанія "Белавива" призупиняє на місяць виконання польотів в Литву і назад. Заборона почне діяти з 03: 00 25 травня і триватиме до 26 червня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба білоруського авіаперевізника.

Відзначається, що призупинення польотів до Вільнюса і назад пов'язане з рішенням уряду Литви про заборону приймання літаків з Білорусі.

"Ми приносимо свої вибачення, а також шкодуємо про ситуацію, що склалася з абсолютно не залежних від нас причин", - відзначили в білоруській авіакомпанії.

Там повідомили, що пасажири можуть повернути повну вартість квитків без штрафів або змінити дату вильоту. "Для цього необхідно звернутися за місцем покупки авіаквитків", - додали в"Бєлавіа".

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, що летів з Греції в Литву. Літак посадили нібито через бомбу на борту, про яку стало відомо саме від білоруських диспетчерів. Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиціонера засновника Telegram-каналу NEXT Романа Протасевича, що знаходився на борту.

Як писало РБК-Україна, після цього Литва закрила своє небо для всіх рейсів, що пролітають над Білоруссю.

Заборонити польоти над Білоруссю вирішила і Британія. Британським аеропортам також заборонили приймати білоруські літаки.

Крім того, питання припинення авіасполучення з Білоруссю завтра, 25 травня, розглядатиме український Кабмін.

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