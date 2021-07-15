ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси журналистов TUT.by еще на два месяца оставили в СИЗО

Новина українською →
Беларусь, Четверг 15 июля 2021 17:10
В Беларуси журналистов TUT.by еще на два месяца оставили в СИЗО Фото: в Беларуси журналистов TUT.by еще на два месяца оставили в СИЗО (Tut.by)
Автор: Сергей Пышкин

Некоторые обвиняемые в деле в отношении издания TUT.BY получили постановление о продлении содержания под стражей еще на два месяца. Информации об уголовном деле против сотрудников и в дальнейшем нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

"15 наших коллег находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Их ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев, то есть до 18 сентября 2021 года", - отмечает издание.

Стоит отметить, что с момента задержания сотрудников ведущего новостного издания Беларуси, информации относительно уголовного дела против них так до сих пор и нет. В частности, следователи взяли с адвокатов задержанных по делу - подписки о неразглашении.

Правозащитники, со своей стороны, признали задержанных по делу в отношении издания - политзаключенными.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как 18 мая текущего года, белорусские силовики задержали 15 сотрудников "ООО" ЗДЕСЬ БАЙ МЕДИА". Из-за изъятия документации и серверов портала, а также блокировки счетов, компании пришлось уволить своих сотрудников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Александр Лукашенко СИЗО
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева