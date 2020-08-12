В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

Один из них якобы снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь"
В Минске задержаны координаторы акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы.
Об этом сообщает БЕЛТА.
По данным издания, один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.
Отметим, сегодня ночью в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В том числе журналистов. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны хлопки, сообщали про взрывы светошумовых гранат. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.
Как известно, протесты начались в день выборов президента, а именно, когда ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко.
Напомним, ситуация в Беларуси усложнилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской, в стране третий день были акции протеста.
Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов.
В то же время парламент Беларуси назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов.
Отметим, в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек.