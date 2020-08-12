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У Білорусі заявили про затримання організаторів акцій протесту

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 08:26
У Білорусі заявили про затримання організаторів акцій протесту
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Один з них нібито знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь"

У Мінську затримано координаторів акцій протесту. Один з них керував діями соратників з готелю.

Про це повідомляє БЕЛТА.

За даними видання, один з них знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь". Ця людина нібито керувала діями трьох підлеглих. Вони в свою чергу керували сотнями.

Зазначимо, сьогодні вночі в обласних центрах Білорусі, а також в самому Мінську, ОМОН затримував людей просто на вулицях. У тому числі журналістів. У мінському мікрорайоні Кам'яна гірка були чутні хлопки, повідомляли про вибухи світлошумових гранат. Крім того, правоохоронці використовували гумові кулі.

Як відомо, протести почалися в день виборів президента, а саме, коли ЦВК заявив про перемогу Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, ситуація в Білорусі ускладнилася після від'їзду головної опонентки діючої влади Світлани Тіхановської, в країні третій день були акції протесту.

Раніше РБК-Україна писало, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів.

У той же час парламент Білорусі назвав адекватними дії ОМОНу проти демонстрантів.

Відзначимо, в результаті масових заворушень було затримано близько 3 тисяч людей.

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