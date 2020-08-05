У Білорусі заявили про шість спроб "кольорових революцій" в країні

Фото: протести в Білорусі (kafanews.com)

Жодна виборча кампанія в Білорусі не проходила без зовнішнього втручання

В Білорусь починаючи з 1994 року намагалися організувати як мінімум шість "кольорових революцій". Для розхитування ситуації в країні використовувалися недержавні ЗМІ та соціальні мережі.

Про це у Facebook написав державний секретар Радбезу Андрій Равков.

Він зазначив, що такі висновки зробили вчені Білоруського державного університету. Згідно з дослідженням, жодна виборча кампанія в Білорусі в сучасній історії не проходила без зовнішнього втручання.

"Новітня історія нашої країни пам'ятає як мінімум шість спроб кольорових революцій. Причому подібні процеси тривають, хоча часом у більш витончених, нерідко закамуфльованих формах", - написав Равков.

За його словами, в країні намагаються демонтувати суверенітет Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення та дискредитацію органів державного управління з допомогою недержавних ЗМІ, блогерів та соціальні мережі.

"Звичайно, сучасне життя немислима без цих атрибутів, проте їх використання саме для масового "промивання мізків" перетворилася на вирішальний чинник конфліктів і соціальних потрясінь XXI століття. Виражуся образно – нас вже готують до операції, але наркоз ще не настав. Не можна на це піддаватися", - додав держсекретар.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбудуться президентські вибори. Практично весь період передвиборної кампанії в країні проходили акції протесту опозиції президента Олександра Лукашенка, учасники яких виступали проти чинної влади, а також за допуск до виборів опозиціонерів. Більшості з них було відмовлено в участі у виборах.

Раніше Лукашенко заявляв, що не допустить переворот в Білорусі.

Крім цього РБК-Україна писало, що Радбез Білорусі може обмежити інтернет у країні у разі появи національної загрози.