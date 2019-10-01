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Мінські угоди по Донбасу дають збій, - МЗС Білорусі

Новини » Політика    01.10.2019 - 12:37
Мінські угоди по Донбасу дають збій, - МЗС Білорусі
Фото: Володимир Макей (facebook com embassybel 2)

Глава МЗС Білорусі вважає, що США потрібно залучити до переговорів щодо ситуації на Донбасі

У Білорусі вважають, що мінські угоди недостатньо ефективні і виступають за залучення США до переговорів по врегулюванню на Донбасі. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, йдеться в повідомленні білоруського відомства.

Крім того, він заявив, що дає збій і робота в нормандському форматі.

"Ми бачимо, що минув певний час, а ось ця робота в нормандському форматі, мінські домовленості все-таки дають збій. Значить, десь не до кінця домовилися, що, може бути, не до кінця передбачили, не підстрахувалися за всіма тими напрямками, за якими в Мінську були досягнуті домовленості", - заявив Макей.

Макей вважає, що США потрібно залучити до переговорів щодо ситуації на Донбасі.

"Але якщо ми бачимо, що не виходить в такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, давайте спробуємо привернути США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові внести внесок у врегулювання цього конфлікту", - зазначив міністр.

За його словами, саме цією логікою керувався президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово виступав за залучення США до переговорів.

Нагадаємо, в Мінську зараз проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Сторони, зокрема,обговорюють "формулу Штайнмайера".

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