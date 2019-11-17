У Білорусі завершилися парламентські вибори

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Попередні підсумки голосування стануть відомі вночі

У Білорусі в 20:00 (19:00 за київським часом), завершилося голосування щодо виборів в палату представників. Про це повідомляє агентство БелТА.

Передбачається, що попередні підсумки голосування стануть відомі вночі.

Коментуючи хід виборів, голова ЦВК країни Лідія Єрмошина повідомила, що за даними на 18:00 (17:00 за Києвом) у голосуванні взяли участь більше 70% громадян. Голосування було визнано таким, що відбувся практично у всіх виборчих округах, за винятком центру Гродно.

найвища явка була зафіксована у Могилевської області (понад 77%). Найменше жителів на дільниці для голосування прийшли в Мінську (58,76%). Понад 35% проголосували достроково.

Повідомляється, що на 110 місць у палаті представників претендували 514 кандидатів від 12 партій та кількох громадських рухів. Частина опозиціонерів при цьому до виборів не допустили.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в неділю, 17 листопада, основний день голосування на виборах депутатів Палати представників національних зборів сьомого скликання.